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Кременчук, Культура, Кременчук

Відомому скульптору з Кременчука виповнилося 118 років із дня народження

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 110

 

Яків Ражба - славетний кременчужанин

Сьогодні, 29 серпня, минає 118 років від дня народження відомого українського скульптора Якова Ражби, життя якого пов’язане з Кременчуком. Про це нагадали в Інституті енциклопедичних досліджень Національної академії наук України.

Член Спілки художників України Яків Самійлович Ражба – наш славетний земляк, адже народився саме у Кременчуці в 1904 році. Зображувальний хист почав проявляти ще з дитинства – спочатку до малювання, а згодом і до ліплення з глини. Батьків малого Якова дивувало, як він зі шматка розім’ятої глини за кілька хвилин ліпив кумедні фігурки.

Такі цікаві факти біографії Якова Ражби з’ясували працівники Кременчуцького краєзнавчого музею. Три роки тому вони оприлюднили в соцмережі дані історичної розвідки про життя і творчість цього відомого уродженця Кременчука.

Хлопець полюбляв літературу, багато читав, наочно уявляв літературних героїв, намагався їх виліпити, – розповідала тоді старший науковий співробітник музею Людмила Король.

Відомо, що дитинство майбутнього скульптора пройшло не лише в Кременчуці, а й частково у Новогеоргіївську – місті, якого нині не існує, бо його територія була затоплена водами Кременчуцького водосховища.

Мистецьку освіту Яків Ражба здобув у Харківському художньому інституті. Ще студентом ілюстрував книги, а також створював декоративно-скульптурні роботи на будівництвах Харкова та Донбасу. Після навчання трудився переважно над скульптурними оздобами Харкова, Луганська й інших міст.

Під час Першої світової війни (1941-1945 роки) скульптор працював у Тбілісі, а з 1945 року – в Києві. Композиції Якова Самійловича на теми літературних творів Тараса Шевченка («Тополя», 1957 р.), Лесі Українки («Мавка», 1960 р.) зберігаються в музеях Києва.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України
Теги: скульптор
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