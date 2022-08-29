У Кременчуці навчатимуть дітей, як можна підтримати ЗСУ малюнками

Завтра, 30 серпня, в Кременчуці відбудеться безкоштовний майстер-клас «Малюємо для наших захисників», до участі в якому запрошують маленьких жителів міста та дітей зі статусом ВПО.
На майстер-класі малечу навчатимуть, як малюнками можна підтримати військових Збройних Сил України. Захід триватиме впродовж трьох годин з 15.00 до 18.00 на 4-му поверсі торговельного центру «Мега» за адресою вул. Соборна, 15/42.
Майстер-клас влаштовують представники громадської організації «Інша жінка» та освітнього хабу «Інша освіта». Детальніше дізнатися про участь у заході можна за телефоном: 067 488 85 75.
Нагадуємо, що кременчуцькі дітлахи долучилися до підтримки армії.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер