У Кременчуці навчатимуть дітей, як можна підтримати ЗСУ малюнками

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 0

Маленьких жителів міста та дітей зі статусом ВПО запрошують на безкоштовний майстер-клас

Завтра, 30 серпня, в Кременчуці відбудеться безкоштовний майстер-клас «Малюємо для наших захисників», до участі в якому запрошують маленьких жителів міста та дітей зі статусом ВПО.

На майстер-класі малечу навчатимуть, як малюнками можна підтримати військових Збройних Сил України. Захід триватиме впродовж трьох годин з 15.00 до 18.00 на 4-му поверсі торговельного центру «Мега» за адресою вул. Соборна, 15/42.

- На передовій, як ніколи потрібна наша підтримка і допомога. Тому ми вирішили відправити нашим захисникам дитячі малюнки, які намалюють наші дітки. Вони на них завжди чекають з нетерпінням. Ми дуже хочемо пришвидшити Перемогу, тому давайте зробимо це разом!, – закликали організатори заходу.

Майстер-клас влаштовують представники громадської організації «Інша жінка» та освітнього хабу «Інша освіта». Детальніше дізнатися про участь у заході можна за телефоном: 067 488 85 75.

Нагадуємо, що кременчуцькі дітлахи долучилися до підтримки армії.