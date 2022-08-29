У Кременчуцькому районі продовжують збирати кошти на допомогу ЗСУ

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 210

Благодійний ярмарок «Все буде Перемога!» на підтримку Збройних Сил України відбувся цими вихідними в селі Кобелячок Кременчуцького району. Небайдужі селяни спільними зусиллями зібрали 9060 гривень. Про це повідомили місцеві активісти на сторінці «Мій Кобелячок» у соцмережі.

Ярмарок організували в суботу, 27 серпня, поблизу будівлі місцевого старостату. Учасниками події стали працівники культурної сфери Пришибської громади. Зокрема, йдеться про колективи Кобелячківського сільського будинку культури, Пришибського Центру культури і дозвілля, а також Кобелячківської та Пришибської сільських бібліотек.

Під час ярмарку влаштували концерт, в якому взяли участь вокальний гурт «Чураївна», танцювальний гурт «Барви», Володимир Філіп, Каріна Рак і Катерина Демчук. Учасників і гостей благодійного заходу вітали голова Пришибської громади Валентина Городянко та староста села Кобелячок Таїсія Черепаха.

- Ярмаркували весело, завзято, а головне – продуктивно. Дякуємо організаторам та учасникам. Віримо в Перемогу! – зазначили в Пришибському Центрі культури і дозвілля.

Додамо, що це не перший благодійний захід мешканців Пришибської громади на підтримку ЗСУ. Наприклад, 17 серпня там теж проводили благодійний ярмарок, але вже дитячий. Тоді, за повідомленням Полтавського обласного Центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, збирали кошти для придбання необхідних речей для захисників, які боронять Україну. З цією метою продавали прикраси, іграшки, сувеніри, солодку випічку та інші смаколики, а також свіжі ягоди та ексклюзивні страви місцевих кулінарів.