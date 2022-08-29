У Кременчуцькому районі продовжують збирати кошти на допомогу ЗСУ

Благодійний ярмарок «Все буде Перемога!» на підтримку Збройних Сил України відбувся цими вихідними в селі Кобелячок Кременчуцького району. Небайдужі селяни спільними зусиллями зібрали 9060 гривень. Про це повідомили місцеві активісти на сторінці «Мій Кобелячок» у соцмережі.
Ярмарок організували в суботу, 27 серпня, поблизу будівлі місцевого старостату. Учасниками події стали працівники культурної сфери Пришибської громади. Зокрема, йдеться про колективи Кобелячківського сільського будинку культури, Пришибського Центру культури і дозвілля, а також Кобелячківської та Пришибської сільських бібліотек.
Під час ярмарку влаштували концерт, в якому взяли участь вокальний гурт «Чураївна», танцювальний гурт «Барви», Володимир Філіп, Каріна Рак і Катерина Демчук. Учасників і гостей благодійного заходу вітали голова Пришибської громади Валентина Городянко та староста села Кобелячок Таїсія Черепаха.
Додамо, що це не перший благодійний захід мешканців Пришибської громади на підтримку ЗСУ. Наприклад, 17 серпня там теж проводили благодійний ярмарок, але вже дитячий. Тоді, за повідомленням Полтавського обласного Центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, збирали кошти для придбання необхідних речей для захисників, які боронять Україну. З цією метою продавали прикраси, іграшки, сувеніри, солодку випічку та інші смаколики, а також свіжі ягоди та ексклюзивні страви місцевих кулінарів.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер