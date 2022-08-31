Посадовці розікрали гуманітарку на мільйони і продавали її через «АТБ» та «Сільпо»

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 13

У Запоріжжі посадовці розікрали майже всю гуманітарну допомогу на мільйони доларів США, повідомив агент НАБУ Євген Шевченко та канал НАБУ у Telegram .

Повідомляється, що усього розікрали 22 морських контейнери, 389 залізничних вагони та 220 вантажних автомобілів гумдопомоги, яка призначалась для переселенців та українських військових. Реалізація вкраденого відбувалась за допомогою торгівельних мереж «АТБ» та «Сільпо».

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявили незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також купу грошей.

До підозрюваних входять (список неповний, слідчі дії тривають):

голова Запорізької ОВА Олександр Старух;

секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв;

депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина;

заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова;

Попередня правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень — ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 3 ст. 209 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі) та ст. 368-5 (Незаконне збагачення) КК України.