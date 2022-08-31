Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Надзвичайні новини

Посадовці розікрали гуманітарку на мільйони і продавали її через «АТБ» та «Сільпо»

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 13

 

Також у посадовців виявили зброю

У Запоріжжі посадовці розікрали майже всю гуманітарну допомогу на мільйони доларів США, повідомив агент НАБУ Євген Шевченко та канал НАБУ у Telegram.

Повідомляється, що усього розікрали 22 морських контейнери, 389 залізничних вагони та 220 вантажних автомобілів гумдопомоги, яка призначалась для переселенців та українських військових. Реалізація вкраденого відбувалась за допомогою торгівельних мереж «АТБ» та «Сільпо».

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявили незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також купу грошей.

До підозрюваних входять (список неповний, слідчі дії тривають):

  • голова Запорізької ОВА Олександр Старух;
  • секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв;
  • депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина;
  • заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова;

Попередня правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень — ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 3 ст. 209 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі) та ст. 368-5 (Незаконне збагачення) КК України.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: НАБУ гуманітарна допомога Запоріжжя
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх