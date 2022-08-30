Кременчук долучається до Всеукраїнського проєкту «Єдині» від «Ініціативи навчай українською»

Старт нового курсу з вересня
Всеукраїнський проєкт «Єдині» від «Ініціативи навчай українською» відкриває реєстрацію учасників на 5 курс. Проєкт «Єдині» – це 28 днів підтримки у переході на українську. Серед міст є Кременчук.
Кожен учасник курсу отримує:
Старт нового курсу 5 вересня.
Долучитися може кожен з будь-якої точки світу. Участь – абсолютно безкоштовна! Форма реєстрації за посиланням.
Меморандум про співпрацю між ГО Ініціатива «Навчайся українською» –проєктом «Єдині» та територіальними громадами України підписали у 12 містах: Чернівці, Одеса, Львів, Хмельницький, Шепетівка Хмельницької області, Кременчук, Могилів-Подільський, Бровари, Сміла, Чернігів, Умань та Запоріжжя.
Організатори: Ініціатива «Навчай українською» – представники різних громадських організацій, які об’єдналися задля популяризації української мови. Проєкт відбувається за підтримки Уповноваженого із захисту української мови.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер