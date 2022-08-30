Кременчук долучається до Всеукраїнського проєкту «Єдині» від «Ініціативи навчай українською»

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 144

Всеукраїнський проєкт «Єдині» від «Ініціативи навчай українською» відкриває реєстрацію учасників на 5 курс. Проєкт «Єдині» – це 28 днів підтримки у переході на українську. Серед міст є Кременчук.

- Наші учасники називають основною причиною переходу на українську – позбутись усього ворожого, вони не хочуть ідентифікувати себе з ворогом. Наші гасла під час визначальних подій завжди звучать українською. Українці мають унікальний інструмент – мову. Інструмент, який допомагає нам об’єднатись і захистити свій культурний фронт – зауважує Наталя Федечко, співзасновниця Ініціативи «Навчай українською».

Кожен учасник курсу отримує:

щоденні завдання та навчальні матеріали;

вебінари з лідерами думок та онлайн лекції;

розмовні клуби (онлайн чи офлайн).

аудіоматеріали для кращого засвоєння знань;

подарунки для найактивніших учасників спільноти;

friendly-чати для спілкування українською у колі однодумців.

бонусний блок «Українська для батьків та дітей» з ігри, мультики, фільми, застосунки.

Старт нового курсу 5 вересня.

Долучитися може кожен з будь-якої точки світу. Участь – абсолютно безкоштовна! Форма реєстрації за посиланням.

Меморандум про співпрацю між ГО Ініціатива «Навчайся українською» –проєктом «Єдині» та територіальними громадами України підписали у 12 містах: Чернівці, Одеса, Львів, Хмельницький, Шепетівка Хмельницької області, Кременчук, Могилів-Подільський, Бровари, Сміла, Чернігів, Умань та Запоріжжя.

Організатори: Ініціатива «Навчай українською» – представники різних громадських організацій, які об’єдналися задля популяризації української мови. Проєкт відбувається за підтримки Уповноваженого із захисту української мови.