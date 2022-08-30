Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук, Культура

Кременчук долучається до Всеукраїнського проєкту «Єдині» від «Ініціативи навчай українською»

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 144

 

Старт нового курсу з вересня 

Всеукраїнський проєкт «Єдині» від «Ініціативи навчай українською» відкриває реєстрацію учасників на 5 курс. Проєкт «Єдині» – це 28 днів підтримки у переході на українську. Серед міст є Кременчук. 

- Наші учасники називають основною причиною переходу на українську – позбутись усього ворожого, вони не хочуть ідентифікувати себе з ворогом. Наші гасла під час визначальних подій завжди звучать українською. Українці мають унікальний інструмент – мову. Інструмент, який допомагає нам об’єднатись і захистити свій культурний фронт – зауважує Наталя Федечко, співзасновниця Ініціативи «Навчай українською».

Кожен учасник курсу отримує: 

  • щоденні завдання та навчальні матеріали;
  • вебінари з лідерами думок та онлайн лекції;
  • розмовні клуби (онлайн чи офлайн).
  • аудіоматеріали для кращого засвоєння знань;
  • подарунки для найактивніших учасників спільноти;
  • friendly-чати для спілкування українською у колі однодумців.
  • бонусний блок «Українська для батьків та дітей» з ігри, мультики, фільми, застосунки.

Старт нового курсу 5 вересня.

Долучитися може кожен з будь-якої точки світу. Участь – абсолютно безкоштовна! Форма реєстрації за посиланням

Меморандум про співпрацю між ГО Ініціатива «Навчайся українською» –проєктом «Єдині» та територіальними громадами України підписали у 12 містах: Чернівці, Одеса, Львів, Хмельницький, Шепетівка Хмельницької області, Кременчук, Могилів-Подільський, Бровари, Сміла, Чернігів, Умань та Запоріжжя.

Організатори: Ініціатива «Навчай українською» – представники різних громадських організацій, які об’єдналися задля популяризації української мови. Проєкт відбувається за підтримки Уповноваженого із захисту української мови.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: українська мова мова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх