У кременчуцький «пологовий» закуплять рукавички, одяг та гінекологічні набори на понад 700 тисяч
Сьогодні, 21:32
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Закупівля планується за власні кошти
КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» закупить рукавичок, одягу та гінекологічних наборів на 713 700 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Оголошення про закупівлю оприлюднене сьогодні, а строк постачання медичних матеріалів - до 21 листопада 2022 року. Закупівля проводиться за спрощеною процещо дурою.
Медичні матеріали, яки планується закупити:
- рукавички медичні оглядові, розмір S (латексні, припудрені, стерильні) – 1000 пар;
- рукавички медичні оглядові, розмір М (латексні, припудрені, стерильні) – 5000 пар;
- рукавички хірургічні латексні, розмір 6,5 (стерильні, без пудри, текстуровані з валиком на манжеті) – 2500 пар;
- рукавички хірургічні латексні, розмір 7,0 (стерильні, без пудри, текстуровані з валиком на манжеті) – 2000 пар;
- рукавички хірургічні латексні, розмір 7,5 (стерильні, без пудри, текстуровані з валиком на манжеті) – 2500 пар;
- рукавички хірургічні «подвійні» стерильні, розмір 7,0 (нітрилові, без пудри – 1 пара та латексні, з пудрою – 1 пара) – 50 пар;
- рукавички хірургічні «подвійні» стерильні, розмір 7,5 (нітрилові, без пудри – 1 пара та латексні, з пудрою – 1 пара) – 50 пар;
- комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину (стерильний) – 100 компл.;
- комплект одягу та покриттів операційних для лапароскопії (стерильний) – 150 компл;
- набір гінекологічний оглядовий (для трансвагінального УЗД) з презервативом (стерильний)) — 1200 наб.
Нагадаємо, у колишній поліклініці №4 відремонтують ліфт за 300 тис. гривень.
Автор: Володимир Дмитренко
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