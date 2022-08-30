У кременчуцький «пологовий» закуплять рукавички, одяг та гінекологічні набори на понад 700 тисяч

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 127

Закупівля планується за власні кошти

КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» закупить рукавичок, одягу та гінекологічних наборів на 713 700 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro . Оголошення про закупівлю оприлюднене сьогодні, а строк постачання медичних матеріалів - до 21 листопада 2022 року. Закупівля проводиться за спрощеною процещо дурою. Медичні матеріали, яки планується закупити: рукавички медичні оглядові, розмір S (латексні, припудрені, стерильні) – 1000 пар;

рукавички медичні оглядові, розмір М (латексні, припудрені, стерильні) – 5000 пар;

рукавички хірургічні латексні, розмір 6,5 (стерильні, без пудри, текстуровані з валиком на манжеті) – 2500 пар;

рукавички хірургічні латексні, розмір 7,0 (стерильні, без пудри, текстуровані з валиком на манжеті) – 2000 пар;

рукавички хірургічні латексні, розмір 7,5 (стерильні, без пудри, текстуровані з валиком на манжеті) – 2500 пар;

рукавички хірургічні «подвійні» стерильні, розмір 7,0 (нітрилові, без пудри – 1 пара та латексні, з пудрою – 1 пара) – 50 пар;

рукавички хірургічні «подвійні» стерильні, розмір 7,5 (нітрилові, без пудри – 1 пара та латексні, з пудрою – 1 пара) – 50 пар;

комплект одягу та покриттів операційних для кесаревого розтину (стерильний) – 100 компл.;

комплект одягу та покриттів операційних для лапароскопії (стерильний) – 150 компл;

набір гінекологічний оглядовий (для трансвагінального УЗД) з презервативом (стерильний)) — 1200 наб. Нагадаємо, у колишній поліклініці №4 відремонтують ліфт за 300 тис. гривень.

Автор: Володимир Дмитренко

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