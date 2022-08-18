У колишній поліклініці №4 відремонтують ліфт за 300 тис. гривень

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Роботи з поточного ремонту повинні бути завершені до 15 вересня

Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька» замовляє послуги з поточного ремонту ліфта. Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. Ліфт розташований у 5-поверховій будівлі по проспекту Лесі Українки, 80 (колишня поліклініка №4).

Згідно з технічними умовами, підрядник повинен замінити електродвигун, канати, балки, пружини тощо.

Роботи мають бути завершені до 15 вересня. Учасник повинен гарантувати якісне виконання робіт у повному обсязі.

Нагадаємо, днями лікарня «Кременчуцька» замовила поховальні та супутні послуги на 445 тис. гривень. Однак торги не відбулись через відсутність пропозицій.