Лікарня «Кременчуцька» замовила поховальні та супутні послуги на 445 000 гривень

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Їх надаватимуть до кінця року

28 липня Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» оголосила про проведення спрощеної процедури закупівлі послуг камери зберігання тіл померлих (вул. Лікаря Богаєвського, 60/1, 250 послуг) та бюро судово - медичної експертизи (проспект Лесі Українки, 80, 100 послуг). Очікувана вартість закупівлі - 445 000 гривень. Згідно з технічними умовами, підрядник повинен буде транспортувати тіла померлих до моргів в обумовлені строки, належним ставленням до тіла покійного. 1 послуга = доставка 1-го тіла покійного. Послуги мають надаватись цілодобово. Всього - 350 послуг, надання яких розраховано до кінця 2022 року. Аукціон запланований після 3-го серпня.

Автор: Олеся Данилова

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