Лікарня «Кременчуцька» замовила поховальні та супутні послуги на 445 000 гривень

28 липня Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» оголосила про проведення спрощеної процедури закупівлі послуг камери зберігання тіл померлих (вул. Лікаря Богаєвського, 60/1, 250 послуг) та бюро судово - медичної експертизи (проспект Лесі Українки, 80, 100 послуг). Очікувана вартість закупівлі - 445 000 гривень.
Згідно з технічними умовами, підрядник повинен буде транспортувати тіла померлих до моргів в обумовлені строки, належним ставленням до тіла покійного. 1 послуга = доставка 1-го тіла покійного. Послуги мають надаватись цілодобово. Всього - 350 послуг, надання яких розраховано до кінця 2022 року.
Аукціон запланований після 3-го серпня.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер