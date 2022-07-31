журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук

Перші шпальти світових змі про війну росії в Україні

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 410

 

Головні теми газет:

  • Дві найкрупніші британські енергетичні компанії отримали надприбутки завдяки зростанню вартості газу через війну та санкції. За все це платять пересічні громадяни Великої Британії
  • Британські кораблі допомагають путіну уникнути нафтових санкцій. Принаймні двічі у травні кораблі з британськими екіпажами виходили з прилеглих гаваней, щоб допомогти перекачувати російську нафту між величезними танкерами, як показало розслідування, проведене Global Witness та The Independent. Після дозаправки два танкери перевезли 165 000 тонн російського мазуту на суму понад 165 мільйонів фунтів стерлінгів до Перської затоки та Сінгапуру. Перекачування нафти, виявлене Global Witness, здійснювалося британськими судами, але відбувалося поза британських територіальних вод.
  • Молода арбіторка із України добровільно візьме участь у молодіжному футбольному турнірі в Единбурзі. Марія Зобенко з Дніпра була змушена залишити свою родину та друзів та виїхати до Шотландії, коли в Україні почалася війна
  • Мігранти як зброя. Аномальна кількість біженців йде до берегів Італії із лівійських портів, контрольованих проросійською бригадою Вагнера.
  • Втекти до життя. Шкільний клас Маріуполь. За день до вторгнення росії в Україну маріупольські школярі здали контрольну по математиці, але потім все раптово змінилося. Більшість із них втікли з міста і тепер живуть розкиданими по всьому світу.
  • Для споживачів Німеччини газ буде ще дорожче. Рахунок за газ може бути на 1000 євро вищим, для домогосподарств з 4-х мешканців.
  • Німеччина. Щоб постачання зброї було успішно і щоб Україна могла захищатися, для цього Україна все ще має існувати
  • Бельгія. Кілька сотень українських біженців проживають в модульно-рятувальному селі в Мехелені. Не всім це подобається. «Спати з шістьма в пластиковому контейнері не до сміху.
  • Посол України в Берні (Швейцарія): пожертвувані гроші для України залишаються чомусь у швейцарській «Солідарності», хоча вони терміново потрібні на лікарні та ліки.
  • Португалія - Бунтівний автор пісень, який кинув виклик володимиру путіну на концерті, каже, що «дзвінок посла не був помилкою» і що «у той момент, коли ми заглушимо цю загрозу, ми вибачаємося».
0
Автор: Сергій Чернявський
Теги: війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 29 від 21 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх