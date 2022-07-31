Перші шпальти світових змі про війну росії в Україні
Сьогодні, 18:07
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Головні теми газет:
- Дві найкрупніші британські енергетичні компанії отримали надприбутки завдяки зростанню вартості газу через війну та санкції. За все це платять пересічні громадяни Великої Британії
- Британські кораблі допомагають путіну уникнути нафтових санкцій. Принаймні двічі у травні кораблі з британськими екіпажами виходили з прилеглих гаваней, щоб допомогти перекачувати російську нафту між величезними танкерами, як показало розслідування, проведене Global Witness та The Independent. Після дозаправки два танкери перевезли 165 000 тонн російського мазуту на суму понад 165 мільйонів фунтів стерлінгів до Перської затоки та Сінгапуру. Перекачування нафти, виявлене Global Witness, здійснювалося британськими судами, але відбувалося поза британських територіальних вод.
- Молода арбіторка із України добровільно візьме участь у молодіжному футбольному турнірі в Единбурзі. Марія Зобенко з Дніпра була змушена залишити свою родину та друзів та виїхати до Шотландії, коли в Україні почалася війна
- Мігранти як зброя. Аномальна кількість біженців йде до берегів Італії із лівійських портів, контрольованих проросійською бригадою Вагнера.
- Втекти до життя. Шкільний клас Маріуполь. За день до вторгнення росії в Україну маріупольські школярі здали контрольну по математиці, але потім все раптово змінилося. Більшість із них втікли з міста і тепер живуть розкиданими по всьому світу.
- Для споживачів Німеччини газ буде ще дорожче. Рахунок за газ може бути на 1000 євро вищим, для домогосподарств з 4-х мешканців.
- Німеччина. Щоб постачання зброї було успішно і щоб Україна могла захищатися, для цього Україна все ще має існувати
- Бельгія. Кілька сотень українських біженців проживають в модульно-рятувальному селі в Мехелені. Не всім це подобається. «Спати з шістьма в пластиковому контейнері не до сміху.
- Посол України в Берні (Швейцарія): пожертвувані гроші для України залишаються чомусь у швейцарській «Солідарності», хоча вони терміново потрібні на лікарні та ліки.
- Португалія - Бунтівний автор пісень, який кинув виклик володимиру путіну на концерті, каже, що «дзвінок посла не був помилкою» і що «у той момент, коли ми заглушимо цю загрозу, ми вибачаємося».
Автор: Сергій Чернявський
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