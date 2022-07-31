Перші шпальти світових змі про війну росії в Україні

Дві найкрупніші британські енергетичні компанії отримали надприбутки завдяки зростанню вартості газу через війну та санкції. За все це платять пересічні громадяни Великої Британії

Британські кораблі допомагають путіну уникнути нафтових санкцій. Принаймні двічі у травні кораблі з британськими екіпажами виходили з прилеглих гаваней, щоб допомогти перекачувати російську нафту між величезними танкерами, як показало розслідування, проведене Global Witness та The Independent. Після дозаправки два танкери перевезли 165 000 тонн російського мазуту на суму понад 165 мільйонів фунтів стерлінгів до Перської затоки та Сінгапуру. Перекачування нафти, виявлене Global Witness, здійснювалося британськими судами, але відбувалося поза британських територіальних вод.