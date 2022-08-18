У Кременчуці на COVID-19 захворіло три жінки та дитина

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 205

В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває чотири пацієнта

Вчора, 17 серпня, у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли три жінки віком віком від 42 до 74 років та одна однорічна дитина. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Із перше виявлених випадків захворювання 2 пацієнта перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів та ще 2 - на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях на лікуванні перебувають 4 пацієнта.

Одужало 2 пацієнта. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 153 випадки хвороби: одужало 23 417, померло 721.