20-річну кременчужанку «швидка» привезла до дитячої лікарні: поводилась дивно, скидалась на підлітка

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Ввечері 17 серпня з Молодіжного до дитячої міської лікарні «швидка» доставила невідому дівчину, яка мала вигляд неповнолітньої. Вона дивно поводилась, тож перехожі викликали медиків.

З попереднім діагнозом «отруєння наркотичною речовиною» її госпіталізували до реанімаційного відділення.

18 серпня у пресслужбі поліції повідомили, що дівчині 20 років. Поліція встановлює обставини події.