Кременчук втратив захисника Олега Пруцкова

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 876

Захищаючи незалежність України загинув випускник Кременчуцької гімназії №20 Олег Пруцков. Про це повідомили у Фейсбуці на сторінці закладу.

- Олег мріяв бути військовим, його мама дуже хотіла, щоб він обрав життєвий шлях військовослужбовця. Він був дуже здібним учнем, світлою, доброзичливою людиною, хорошим вірним товаришем і другом. Такі хлопці - це насправді цвіт нашої нації. Шляхетна і героїчна його загибель за свободу і незалежність нашої держави, - йдеться у повідомленні.