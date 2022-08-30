Кременчук втратив захисника Олега Пруцкова

Захищаючи незалежність України загинув випускник Кременчуцької гімназії №20 Олег Пруцков. Про це повідомили у Фейсбуці на сторінці закладу.
- Олег мріяв бути військовим, його мама дуже хотіла, щоб він обрав життєвий шлях військовослужбовця. Він був дуже здібним учнем, світлою, доброзичливою людиною, хорошим вірним товаришем і другом. Такі хлопці - це насправді цвіт нашої нації. Шляхетна і героїчна його загибель за свободу і незалежність нашої держави, - йдеться у повідомленні.
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