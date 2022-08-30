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У Горішніх Плавнях купують нові дорожні знаки

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 61

Знаки, стійки та кріплення коштуватимуть горішньоплавнянам 37 тис. грн

Горішньоплавнівське КП «Спецеко» закупить нових дорожніх знаків, стійок та кріплень до них. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Спрощену закупівлю провели на виконання «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської територіальної громади на 2021-2025 роки».

Торги відбулися між ТОВ «СИГНАЛ», ТОВ «Дорекс-Безпека руху» і ТОВ «ДОР ВЕКТОР» (переможець).

 

Таким чином, КП «Спецеко» закупить у ТОВ «ДОР ВЕКТОР» за 36 999 грн:

  • дорожній знак 2.1 - 1 шт.;
  • дорожній знак 5.41.1 - 11 шт.;
  • стійка оцинкована (3,5 м) (d=57 мм) (3.5м) - 12 шт.;
  • комплект кріплення (40-60 мм) - 24 шт.

 

Примітно, що під час проведення закупівлі, в учасника тендеру виникло таке уточнення:

Доброго дня! Просимо внести зміни до тендерної документації, оскільки наразі діюче ДСТУ 4100:2021, а не 4100:2014. Також за новим ДСТУ тип плівки було змінено на класи та підкласи. Тому просимо зазначити клас та підклас плівки.

На що була надана відповідь:

Добрий день! Так, відповідні зміни до тендерної документації будуть внесені.
Дякую!

Нещодавно ми писали про те, чим у липні дихали горішньоплавняни.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Горішні Плавні дорожні знаки
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