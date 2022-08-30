У Горішніх Плавнях купують нові дорожні знаки

Знаки, стійки та кріплення коштуватимуть горішньоплавнянам 37 тис. грн
Горішньоплавнівське КП «Спецеко» закупить нових дорожніх знаків, стійок та кріплень до них. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Спрощену закупівлю провели на виконання «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської територіальної громади на 2021-2025 роки».
Торги відбулися між ТОВ «СИГНАЛ», ТОВ «Дорекс-Безпека руху» і ТОВ «ДОР ВЕКТОР» (переможець).
Таким чином, КП «Спецеко» закупить у ТОВ «ДОР ВЕКТОР» за 36 999 грн:
Примітно, що під час проведення закупівлі, в учасника тендеру виникло таке уточнення:
На що була надана відповідь:
Нещодавно ми писали про те, чим у липні дихали горішньоплавняни.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер