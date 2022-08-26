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Чим у липні дихали горішньоплавняни

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 176

 

Діаграма ілюструє динаміку вмісту середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Горішні Плавні за червень 2021 року та січень – червень 2022 року (у кратності ГДК)

Систематичні спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Горішні Плавні проводяться Кременчуцькою лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології по 8 інгредієнтах стаціонарному посту №1 (вул.Добровольського, 6).

Про це повідомили у Департаменті екології та природоохоронних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації.

Для визначення забрудненості повітря міста у липні відібрано та проаналізовано 546 проб. Крім того, відбиралися проби й на визначення вмісту важких металів.

Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин не перевищували гранично допустимих значень.

У порівнянні з попереднім місяцем в атмосферному повітрі міста збільшився вміст пилу.

Порівняно з липнем минулого року відмічено зменшення за середнім вмістом всіх домішок. А ось середній вміст фенолу, дещо збільшився.

Нагадаємо, чим дихали кременчужани у липні.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: екологія
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