1 вересня у Придніпровському парку відбудеться дитяче свято

Усіх кременчуцьких діток і маленьких гостей міста запрошують у четвер, 1 вересня, з 16.00 до 19.00 у парк Придніпровський (біля літньої сцени) на вуличне дитяче свято. Про це повідомили у Молодіжному Парламенті Кременчука.
Розважатимуть діток працівники Будинку дитячої та юнацької творчості, об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, найкращі аніматори міста та Молодіжний Парламент Кременчука, - йдеться у повідомленні.
У програмі заходу:
Вхід вільний.
Нагадуємо, які гуртки можуть відвідувати діти у Кременчуці з 1 вересня.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер