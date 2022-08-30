1 вересня у Придніпровському парку відбудеться дитяче свято

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Усіх кременчуцьких діток і маленьких гостей міста запрошують у четвер, 1 вересня, з 16.00 до 19.00 у парк Придніпровський (біля літньої сцени) на вуличне дитяче свято. Про це повідомили у Молодіжному Парламенті Кременчука.

Розважатимуть діток працівники Будинку дитячої та юнацької творчості, об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, найкращі аніматори міста та Молодіжний Парламент Кременчука, - йдеться у повідомленні.

У програмі заходу:

дитяча анімація;

повітряні кульки для дітей;

аквагрим для діток;

плетіння косичок дівчаткам;

безкоштовні солодощі;

спортивна анімація;

безкоштовна вата дітям;

безкоштовне морозиво для дітей;

творчі майстер-класи;

можна буде посидіти у справжній машині патрульної поліції ;

дитяча читальна локація просто неба;

атракціони для малечі.

Вхід вільний.

Нагадуємо, які гуртки можуть відвідувати діти у Кременчуці з 1 вересня.