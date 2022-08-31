В усіх ЦНАПах Полтавщини доступна послуга Дія.QR

У кожному центрі надання адміністративних послуг Полтавщини знову працює шеринг документів через Дію. Про це повідомив заступник начальника Полтавської ОВА Ігор Панченко.
За його словами, використання Дія.QR – це: оптимізація процесу надання послуг; шеринг копій цифрових документів; підтвердження особи за декілька секунд; швидкий пошук документів у базі даних; економія коштів на папір, принтер, зберігання й утилізацію паперових копій.
Через Дію можна шерити такі документи:
Скористатися послугою досить просто:
Дія автоматично сформує чернетку листа з копіями цифрових документів із вашою адресою. Вам просто потрібно натиснути «Надіслати».
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер