В усіх ЦНАПах Полтавщини доступна послуга Дія.QR

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 96

Через Дію можна шерити частину документів

У кожному центрі надання адміністративних послуг Полтавщини знову працює шеринг документів через Дію. Про це повідомив заступник начальника Полтавської ОВА Ігор Панченко.

- Через повномасштабне вторгнення росії в Україну послуга була недоступною певний час. Наразі ми відновили Дія.QR у всіх ЦНАПах, віддалених робочих місцях та мобільних офісах, – зазначив Ігор Панченко.

За його словами, використання Дія.QR – це: оптимізація процесу надання послуг; шеринг копій цифрових документів; підтвердження особи за декілька секунд; швидкий пошук документів у базі даних; економія коштів на папір, принтер, зберігання й утилізацію паперових копій.

Через Дію можна шерити такі документи:

ID-картку;

закордонний паспорт;

картку платника податків;

свідоцтво про народження;

довідку ВПО.

Скористатися послугою досить просто:

відскануйте QR-код, щоб поділитися цифровою копією;

підтвердьте запит на передачу своїх даних у застосунку.

Дія автоматично сформує чернетку листа з копіями цифрових документів із вашою адресою. Вам просто потрібно натиснути «Надіслати».