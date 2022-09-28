Україна отримала близько 700 000 доз вакцини від поліомієліту від ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 600 000 доз оральної вакцини від поліомієліту (ОПВ) та 99 720 доз інактивованої (ІПВ). Україна отримала вакцини безоплатно як гуманітарну допомогу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Закупівля стала можливою завдяки фінансовій допомозі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Уряду Японії.
Кременчуцький ТелеграфЪ звернувся із запитом до військової адміністрації щодо інформації по кількість цих вакцин у Кременчуцькому районі. Коли отримаємо відповідь, ми її опублікуємо. Слідкуйте за новинами на сайті.
Поліомієліт — високоінфекційне захворювання, спричинене вірусом поліо, який вражає нервову систему та може призвести до паралічу або навіть смерті. Параліч може наступати на все життя, і багато жертв поліо отримують інвалідність через це захворювання. 5–10 % паралізованих помирають через ураження дихальних м’язів.
Вірус поліо дуже заразний. В абсолютній більшості випадків носіїв поліомієліту, які поширюють його, неможливо виявити – через відсутність будь-яких ознак хвороби. Поліо передається від дитини до дитини та може інфікувати їх без жодних симптомів, поки не призведе до паралічу однієї нещепленої дитини.
У Міністерстві охорони здоров'я України наголошують, що захворіти на поліо можуть усі невакциновані – і дорослі, і діти. Ліків від поліо не існує, але йому можна ефективно запобігти вакцинацією.
Є два типи безпечних та ефективних вакцин:
За українським календарем щеплень дитина отримує 6 доз вакцини від поліомієліту у:
Два перші щеплення виконуються вакциною ІПВ (внутрішньом’язова ін’єкція), решта щеплень зазвичай виконуються вакциною ОПВ (краплі в рот).
Нагадуємо, які вакцини є у закладах охорони здоров'я Кременчука.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер