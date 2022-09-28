Україна отримала близько 700 000 доз вакцини від поліомієліту від ЮНІСЕФ

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 147

Ця гуманітарна допомога вже розподілена та розвезена по регіонах

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 600 000 доз оральної вакцини від поліомієліту (ОПВ) та 99 720 доз інактивованої (ІПВ). Україна отримала вакцини безоплатно як гуманітарну допомогу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

— Майже рік тому ми зафіксували спалах поліомієліту в Україні, згодом у якості реагування ми розпочали додаткові раунди з імунізації. Наразі загроза поширення поліо нікуди не зникла, навпаки, через вторгнення росії вона зросла ще більше. Саме тому наш пріоритет — забезпечити можливість щеплення всіх дітей, хто цього потребує. Я вдячний нашому постійному партнеру — Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) за систематичну допомогу нашій країні та її майбутньому», — зазначив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Закупівля стала можливою завдяки фінансовій допомозі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Уряду Японії.

— Наразі вказана вакцина була розподілена та розвезена по регіонах, — заявили у МОЗ.

Кременчуцький ТелеграфЪ звернувся із запитом до військової адміністрації щодо інформації по кількість цих вакцин у Кременчуцькому районі. Коли отримаємо відповідь, ми її опублікуємо. Слідкуйте за новинами на сайті.

Поліомієліт — високоінфекційне захворювання, спричинене вірусом поліо, який вражає нервову систему та може призвести до паралічу або навіть смерті. Параліч може наступати на все життя, і багато жертв поліо отримують інвалідність через це захворювання. 5–10 % паралізованих помирають через ураження дихальних м’язів.

Вірус поліо дуже заразний. В абсолютній більшості випадків носіїв поліомієліту, які поширюють його, неможливо виявити – через відсутність будь-яких ознак хвороби. Поліо передається від дитини до дитини та може інфікувати їх без жодних симптомів, поки не призведе до паралічу однієї нещепленої дитини.

У Міністерстві охорони здоров'я України наголошують, що захворіти на поліо можуть усі невакциновані – і дорослі, і діти. Ліків від поліо не існує, але йому можна ефективно запобігти вакцинацією.

Є два типи безпечних та ефективних вакцин:

інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ), що вводиться шляхом ін’єкції;

оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) — дві краплі в рот.

За українським календарем щеплень дитина отримує 6 доз вакцини від поліомієліту у:

2 місяці;

4 місяці;

6 місяців;

18 місяців;

6 років;

14 років.

Два перші щеплення виконуються вакциною ІПВ (внутрішньом’язова ін’єкція), решта щеплень зазвичай виконуються вакциною ОПВ (краплі в рот).

— ОПВ — це жива вакцина, до складу якої входять живі ослаблені віруси поліомієліту. Завдяки цій вакцині формується в тому числі й місцевий імунітет у кишківнику, що перешкоджає подальшому розповсюдженню вірусу, — зауважили в МОЗ.

Нагадуємо, які вакцини є у закладах охорони здоров'я Кременчука.