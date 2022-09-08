Які вакцини є у закладах охорони здоров'я Кременчука

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 180

Згідно з календарем щеплень та від CovID-19 вакцинація проводиться безоплатно

У закладах охорони здоров'я Кременчука наявні всі вакцини для дорослого та дитячого населення відповідно до календаря щеплень. Таку інформацію Кременчуцький ТелеграфЪ отримав від Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради у відповідь на запит, про який ми писали у статті «Вакцинація дорослих кременчужан: які щеплення мають бути у людей 25+».

Наразі у кременчуцьких закладах охорони здоров'я наявні наступні вакцини:

вакцини від гострої респіраторної хвороби CovID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 - (CoronaVac - 5640 доз, Pfizer - 84 доз, Janssen - 55 доз) для дорослого населення;

вакцина для профілактики дифтерії та правця для дітей 6 років (АДП) - 242 дози;

вакцина для профілактики дифтерії та правця (для дітей від 7 років та дорослих) АДП-м - 2896 дози;

АКДП (комбінована вакцина для профілактики дифтерії, кашлюка, правця) - 4336 доз для дитячого населення;

БЦЖ (вакцина для профілактики туберкульозу) - 2120 доз для дитячого населення;

вакцина для профілактики вірусного гепатиту B - 1166 доз для дитячого населення;

вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу В (ХІБ-інфекції) - 276 доз для дитячого населення;

п'ятивалентна комбінована вакцина для профілактики кашлюка, дифтерії та правця, вірусного гепатиту B та гемофільної інфекції типу В: ПЕНТАХІБ - 103 дози, ПЕНТАБІО - 62 дози для дитячого населення;

вакцина для профілактики поліомієліту (інактивована) - 492 дози для дитячого населення;

вакцина для профілактики кору, краснухи та епідемічного паротиту (M-M-R ВАКСПРО) - 60 доз для дитячого населення.

Згідно з календарем щеплень та від CovID-19 вакцинація проводиться безоплатно.

Нагадуємо, що робити, якщо після щеплення бустерною дозою не оновився COVID-сертифікат.