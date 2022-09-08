У Мінсоцполітики прогнозують зниження ціни на гречку у кінці жовтня

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У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що ціна на гречку впаде з жовтня.

Як заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, у 2022 році врожай гречки може становити 140 тисяч тонн, при цьому внутрішнє споживання гречки в Україні становить 110 тис. тонн щорічно.

За словами Висоцького, у 2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 раза. До кінця вересня врожай гречки буде зібрано, і вже з жовтня вона стане доступна українським споживачам. Висоцький також зазначив, що у міністерстві очікують зниження цін на гречку з кінця жовтня.

«Внутрішнє виробництво буде із запасом достатнім для того, щоб забезпечити українців гречкою на весь рік. Навіть для того, щоб сформувати необхідний перехідний резерв», - пояснив перший заступник міністра.

Нагадаємо, у серпні ціна на гречку у Кременчуці становила 80 гривень за 800 грамів.

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