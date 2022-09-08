Кременчужани можуть зробити безкоштовні тести на ковід за направленням сімейного лікаря

Кременчужани можуть зробити безкоштовний тест на коронавірус за направленням сімейного лікаря. Завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Андрій Поляков поінформував про ситуацію з COVID-19.
В українському суспільстві наразі немає повної епідеміологічної картини випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через окупацію частини території нашої країни. У разі появи симптомів ГРВІ українці рідко звертаються до сімейних лікарів і не завжди роблять тести через низку причин — відсутність фінансової можливості, недосконалість системи безоплатного тестування та банальне «не на часі під час війни». Наприклад, навесні 2022 року у деяких регіонах рівень тестування знизився аж на 90%, що лише збільшило ризик поширення вірусу.
Тому якщо зважати на те, що люди менш активне дотримуються протиепідемічних заходів, а нові хвилі COVID-19 ширяться у світі, то прийдешній епідсезон 2022–2023 має всі шанси стати більш інтенсивним, ніж попередній.
За появи симптомів ГРВІ ми не знаємо, що їх спричинило насправді — звичайне переохолодження організму, інфікування COVID-19 чи грипом. Аби перестрахуватися й не наражати оточення на зайвий ризик, Андрій Поляков радить зробити безоплатне тестування на COVID-19, направлення на яке можна отримати у свого сімейного лікаря.
Достатня кількість зроблених тестів на COVID-19 допоможе побачити реальну картину захворюваності й летальності та передбачити подальше поширення інфекції. А ще — вчасно ідентифікувати й ізолювати хворих до того, як вони встигнуть інфікувати ще більше людей, серед яких можуть бути представники груп ризику — люди віком 60+ або з хронічними хворобами.
Наступна, але не така очевидна перевага тестування на COVID-19 — ймовірне зниження навантаження на систему охорони здоров’я, яка працює в посиленому режимі під час війни. Українські медики не лише рятують життя наших героїв-захисників, а й продовжують щоденно турбуватися про кожного з цивільних громадян.
Згідно з Наказом МОЗ України від 28.03.2020 №722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)», кожен українець має право на безоплатне тестування.
Наразі доступні два типи тестування на COVID-19:
Як передбачають затверджені Міністерством охорони здоров’ям стандарти, лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 таким категоріям:
Якщо з будь-яких причин лікар відмовляється дати таке направлення, можна звернутися на контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
Алгоритм дій за появи перших симптомів ГРВІ:
Захиститися від важкого перебігу коронавірусної хвороби допоможе вакцинація. Отримати своє щеплення від COVID-19 можна в будь-якому закладі первинної медичної допомоги, незалежно від наявності декларації з лікарем і типу дози (першої, другої чи бустерної).
Для цього потрібно зробити наступне:
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер