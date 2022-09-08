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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кременчужани можуть зробити безкоштовні тести на ковід за направленням сімейного лікаря

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 89

 

Йдеться про ПЛР-тест та швидкий тест

Кременчужани можуть зробити безкоштовний тест на коронавірус за направленням сімейного лікаря. Завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Андрій Поляков поінформував про ситуацію з COVID-19.

У чому проблема?

В українському суспільстві наразі немає повної епідеміологічної картини випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через окупацію частини території нашої країни. У разі появи симптомів ГРВІ українці рідко звертаються до сімейних лікарів і не завжди роблять тести через низку причин — відсутність фінансової можливості, недосконалість системи безоплатного тестування та банальне «не на часі під час війни». Наприклад, навесні 2022 року у деяких регіонах рівень тестування знизився аж на 90%, що лише збільшило ризик поширення вірусу.

Тому якщо зважати на те, що люди менш активне дотримуються протиепідемічних заходів, а нові хвилі COVID-19 ширяться у світі, то прийдешній епідсезон 2022–2023 має всі шанси стати більш інтенсивним, ніж попередній.

Яке рішення?

За появи симптомів ГРВІ ми не знаємо, що їх спричинило насправді — звичайне переохолодження організму, інфікування COVID-19 чи грипом. Аби перестрахуватися й не наражати оточення на зайвий ризик, Андрій Поляков радить зробити безоплатне тестування на COVID-19, направлення на яке можна отримати у свого сімейного лікаря.

Чому масове тестування громадян на COVID-19 є таким важливим для держави?

Достатня кількість зроблених тестів на COVID-19 допоможе побачити реальну картину захворюваності й летальності та передбачити подальше поширення інфекції. А ще — вчасно ідентифікувати й ізолювати хворих до того, як вони встигнуть інфікувати ще більше людей, серед яких можуть бути представники груп ризику — люди віком 60+ або з хронічними хворобами.

Наступна, але не така очевидна перевага тестування на COVID-19 — ймовірне зниження навантаження на систему охорони здоров’я, яка працює в посиленому режимі під час війни. Українські медики не лише рятують життя наших героїв-захисників, а й продовжують щоденно турбуватися про кожного з цивільних громадян.

Як отримати направлення на безоплатний тест?

Згідно з Наказом МОЗ України від 28.03.2020 №722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)», кожен українець має право на безоплатне тестування.

Наразі доступні два типи тестування на COVID-19:

  • ПЛР-тест, чутливість якого найбільша в період між 7 і 14 днями після інфікування (для дослідження береться мазок із носа і ротоглотки);
  • швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2, який використовують на ранніх стадіях захворювання і виявляють у вірусі певний білок на основі зразка з носа або носоглотки (його перевагою є швидке та легке виконання: результат готовий за 15–30 хв).

Як передбачають затверджені Міністерством охорони здоров’ям стандарти, лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 таким категоріям:

  • людям із підозрою на COVID-19;
  • людям з ознаками інших ГРВІ;
  • людям з ознаками вірусної пневмонії;
  • пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;
  • контактним особам у разі появи симптомів, які не виключають COVID-19.

Якщо з будь-яких причин лікар відмовляється дати таке направлення, можна звернутися на контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Алгоритм дій за появи перших симптомів ГРВІ:

  • самоізолюйтеся;
  • зателефонуйте сімейному лікарю або зверніться до найближчого медзакладу;
  • отримайте направлення на безоплатне тестування або швидкий тест.

Захиститися від важкого перебігу коронавірусної хвороби допоможе вакцинація. Отримати своє щеплення від COVID-19 можна в будь-якому закладі первинної медичної допомоги, незалежно від наявності декларації з лікарем і типу дози (першої, другої чи бустерної).

Для цього потрібно зробити наступне:

  • зверніться до найближчого медичного закладу;
  • візьміть паспорт;
  • прийдіть та отримайте щеплення.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: mldc.vn.ua
Теги: коронавірус коронавирус вакцинація тести експрес-тест ПЛР-тест
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