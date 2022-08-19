У Кременчуці ціни не перевищують середніх по Україні – моніторинг від Держпродспоживслужби

Фахівці Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби здійснюють щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у різних магазинах «Маркетопт», «АТБ», «Оптовичок» «Фоззі», «Ілона». Впродовж тижня завищення цін на соціально важливу групу товарів вони не виявили.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік .
Очільник РВА також додав, що за звітом районного управління Держпродспоживслужби, на протязі минулого тижня відпрацьовано два звернення громадян: щодо повернення товару, придбаного через інтернет-магазин та щодо розірвання договору про надання послуг фізичній особі.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер