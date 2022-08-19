У Кременчуці ціни не перевищують середніх по Україні – моніторинг від Держпродспоживслужби

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 234

Ціни на нафтопродукти останній тиждень не піднімалися, а на деяких заправках навіть знижувалися

Фахівці Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби здійснюють щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у різних магазинах «Маркетопт», «АТБ», «Оптовичок» «Фоззі», «Ілона». Впродовж тижня завищення цін на соціально важливу групу товарів вони не виявили.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік .

- Завищення цін не виявлено. Ми зараз знаходимося у стані війни, тому ціни зростають по всій Україні. Але у Кременчуці вони не перевищують середніх по країні. А на нафтопродукти ціни останній тиждень не піднімалися, - зауважив Олег Лєднік та назвав мінімальні та максимальні ціни на деякі соціально значущі продукти та товари.

Очільник РВА також додав, що за звітом районного управління Держпродспоживслужби, на протязі минулого тижня відпрацьовано два звернення громадян: щодо повернення товару, придбаного через інтернет-магазин та щодо розірвання договору про надання послуг фізичній особі.