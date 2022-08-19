Футбольний клуб «Кремінь-2» з Кременчука втратив суперника, ще не стартувавши у чемпіонаті Другої ліги. Як стало відомо виданню Sport Arena, друга команда житомирського Полісся не зіграє у новому сезоні. Таким чином у новому сезоні Другої ліги зіграє 10 клубів:
Жеребкування календаря відбудеться сьогодні 19 серпня. 3-го вересня Кремінь зіграє на виїзді з ВЕСТом, а 10 вересня прийме Рубікон.
Зауважимо, що команди Кремінь та Кремінь-2 розвели, щоб обидві команди мали змогу грати на стадіоні Кремінь-Арена.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер