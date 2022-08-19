Сезон ще не стартував, а «Кремінь-2» втратив суперника (календар ігор)

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 238

Футбольна команда не зіграє у новому розіграші Другої ліги

Футбольний клуб «Кремінь-2» з Кременчука втратив суперника, ще не стартувавши у чемпіонаті Другої ліги. Як стало відомо виданню Sport Arena, друга команда житомирського Полісся не зіграє у новому сезоні. Таким чином у новому сезоні Другої ліги зіграє 10 клубів:

ВАСТ (Миколаїв),

Звягель (Новоград-Волинський),

ремінь-2 (Кременчук),

Металург-2 (Запоріжжя),

Нива (Бузова, Київська область),

Нива (Вінница),

Реал Фарма (Одеса),

Рубікон (Київська область),

Хуст Сіті (Закарпаття)

Чайка (Київська область)

Жеребкування календаря відбудеться сьогодні 19 серпня. 3-го вересня Кремінь зіграє на виїзді з ВЕСТом, а 10 вересня прийме Рубікон.

Зауважимо, що команди Кремінь та Кремінь-2 розвели, щоб обидві команди мали змогу грати на стадіоні Кремінь-Арена.