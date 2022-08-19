Кременчуччина готується до прийому переселенців: можливо побудують модульні містечка

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 382

Новоприбулих ВПО планують заселяти у приміщення, які наразі не використовуються

Вчора під час онлайнбрифінгу начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що восени на Полтавщину можуть приїхати до 20 тисяч вимушених переселенців.

Сьогодні під час ранкового брифінгу журналісти задали питання керівнику Кременчуцької РВА Олегу Лєдніку щодо того скільки з них може приїхати на Кременчуччину?

- Усі 12 територіальних громад району мають план по прийому переселенців та готують для них місця для розміщення. Ми подали заявки на підготовку житлових приміщень, які наразі не використовуються, але мають систему опалення та водопостачання. Вони розраховані на загальну чисельність у 4 тисячі переселенців, - повідомив Олег Лєднік.

Він також заявив, що є проекти побудови у районі модульних містечок для вимушених переселенців.

- Не буду розповідати деталі, але така робота проводиться. Строк реалізації такого проєкту, якщо він буде затверджений, невеликий – до 45 днів. Ми шукаємо такі місця, де переселенці мали б не тільки дах над головою, а й роботу та заклади освіти для дітей, - додав Олег Лєднік.

Нагадаємо, у Полтавській області вже офіційно зареєстровано 195 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а у Кременчуцькому районі наразі перебуває 50 тисяч 334 ВПО.





