Кременчуччина готується до прийому переселенців: можливо побудують модульні містечка

Вчора під час онлайнбрифінгу начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що восени на Полтавщину можуть приїхати до 20 тисяч вимушених переселенців.
Сьогодні під час ранкового брифінгу журналісти задали питання керівнику Кременчуцької РВА Олегу Лєдніку щодо того скільки з них може приїхати на Кременчуччину?
Він також заявив, що є проекти побудови у районі модульних містечок для вимушених переселенців.
Нагадаємо, у Полтавській області вже офіційно зареєстровано 195 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а у Кременчуцькому районі наразі перебуває 50 тисяч 334 ВПО.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер