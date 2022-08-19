За погодженням на масові заходи до Дня Незалежності до Кременчуцької РВА ніхто не звертався

Для проведення масових заходів під час воєнного стану треба за 10 днів отримати погодження від обласної військової адміністрації
На День Незалежності 24 серпня Кременчуцька районна військова адміністрація не погоджувала та не знає про погодження обласною військовою адміністрацією жодного масового заходу, окрім пробігу вулицями Кременчука на дистанцію 5 та 10 км.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він додав, що згідно чинного законодавства для проведення масових заходів під час воєнного стану треба за 10 днів до їх проведення отримати погодження від обласної військової адміністрації.
Зауважимо, що органи влади усіх рівнів попереджають про загрозу ворожих ракетних ударів, які рашисти можуть масово нанести саме у День Незалежності України та закликають громадян не відвідувати 24 серпня місця та заходи з масовим скупченням людей.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер