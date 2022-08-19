За погодженням на масові заходи до Дня Незалежності до Кременчуцької РВА ніхто не звертався

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 173

Для проведення масових заходів під час воєнного стану треба за 10 днів отримати погодження від обласної військової адміністрації

На День Незалежності 24 серпня Кременчуцька районна військова адміністрація не погоджувала та не знає про погодження обласною військовою адміністрацією жодного масового заходу, окрім пробігу вулицями Кременчука на дистанцію 5 та 10 км.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він додав, що згідно чинного законодавства для проведення масових заходів під час воєнного стану треба за 10 днів до їх проведення отримати погодження від обласної військової адміністрації.

- Пробіг – то динамічний захід, який не передбачає великого та тривалого скупчення людей в одному місці. Тому ми його погодили. Про проведення у Кременчуці та районі інших масових заходів на День Незалежності мені нічого не відомо, - зазначив Олег Лєднік.

Зауважимо, що органи влади усіх рівнів попереджають про загрозу ворожих ракетних ударів, які рашисти можуть масово нанести саме у День Незалежності України та закликають громадян не відвідувати 24 серпня місця та заходи з масовим скупченням людей.



