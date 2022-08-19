У лікарні «Кременчуцька» відремонтували діагностичну лабораторію та рентгенкабінет

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У Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» відремонтували діагностичну лабораторію та рентгенкабінет. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на міського голову Віталія Малецького.

Клініко-діагностична лабораторія розташована у лікарні на вул. Павлова, 2. Вперше з 1974 року тут зроблено капітальний ремонт приміщення, закуплено нове медичне та лабораторне обладнання, меблі, бойлери, інше необхідне устаткування.

Рентгенкабінет розташований в амбулаторії № 5 «ЦПМСД №3» (колишня 4 поліклініка) на проспекті Лесі Українки, 80. Він не ремонтувався з 1982 року. Минулого року було отримано сучасний цифровий рентгенапарат. А цього року проведено поточний ремонт: замінено дах, електромережі, системи водопостачання та водовідведення, закуплено нові меблі та оргтехніку.

- Всі роботи проведено за рахунок міського та державного бюджетів, - зауважив міський голова.

Нагадаємо, що у колишній поліклініці №4 відремонтують ліфт за 300 тис. гривень.