Кількість хворих на ковід у Кременчуці росте: 7 вересня зареєстрували 14 нових випадків

Сьогодні, 07:50 Переглядів: 186

Кількість хворих на ковід у місті невпинно росте – 7 вересня зареєстрували 14 нових випадків захворювання.

За даними мерії, захворіли шість жінок віком від 27 до 70 років, сім чоловіків віком від 20 до 85 років та дитина першого року життя. З вперше виявлених випадків захворювання вісім пацієнтів перебуває на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, шість – на стаціонарному лікуванні.

В інфекційному шпиталі знаходиться 9 осіб.

За добу одужало п'ять пацієнтів. Сьогодні в місті випадків смерті не було.

Загалом у Кременчуці нараховують 24 215 хворих, одужало 23 448, померло 721.