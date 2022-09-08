Кількість хворих на ковід у Кременчуці росте: 7 вересня зареєстрували 14 нових випадків

Кількість хворих на ковід у місті невпинно росте – 7 вересня зареєстрували 14 нових випадків захворювання.
За даними мерії, захворіли шість жінок віком від 27 до 70 років, сім чоловіків віком від 20 до 85 років та дитина першого року життя. З вперше виявлених випадків захворювання вісім пацієнтів перебуває на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, шість – на стаціонарному лікуванні.
В інфекційному шпиталі знаходиться 9 осіб.
За добу одужало п'ять пацієнтів. Сьогодні в місті випадків смерті не було.
Загалом у Кременчуці нараховують 24 215 хворих, одужало 23 448, померло 721.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер