Що робити, якщо після щеплення бустерною дозою не оновився COVID-сертифікат

Як повідомили у Національній службі здоров'я України, наразі діє три види цифрових COVID-сертифікатів, які підтверджують щеплення проти коронавірусної хвороби:
Коли сертифікат може не з’явитися?
Документ не оновлюється, якщо під час внесення в систему даних про щеплення була зроблена помилка. Щоб виправити її, потрібно звернутися до лікаря, який проводив вакцинацію проти COVID-19.
Нагадуємо, що цифровий COVID-сертифікат у застосунку «Дія» відображається 1,5 року (545 днів) з дати останньої вакцинації, а термін дії сертифіката про бустерне щеплення незмінний - 270 днів.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер