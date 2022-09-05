Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Що робити, якщо після щеплення бустерною дозою не оновився COVID-сертифікат

Вчора, 22:03 Переглядів: 185

 

Роз'яснення від НСЗУ

Як повідомили у Національній службі здоров'я України, наразі діє три види цифрових COVID-сертифікатів, які підтверджують щеплення проти коронавірусної хвороби:

  • «жовтий» - підтверджує одну дозу;
  • «зелений» - підтверджує 2 дози;
  • «бустерний» - підтверджує 3 або більше доз.
— Слід пам’ятати, що після щеплення бустерною дозою сертифікат в «Дії» не оновиться автоматично. Для цього треба надіслати запит на отримання нового документа, — зауважили в НСЗУ.

Коли сертифікат може не з’явитися?

Документ не оновлюється, якщо під час внесення в систему даних про щеплення була зроблена помилка. Щоб виправити її, потрібно звернутися до лікаря, який проводив вакцинацію проти COVID-19.

Нагадуємо, що цифровий COVID-сертифікат у застосунку «Дія» відображається 1,5 року (545 днів) з дати останньої вакцинації, а термін дії сертифіката про бустерне щеплення незмінний - 270 днів.

1
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID вакцинація бустерна доза Дія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх