Що робити, якщо після щеплення бустерною дозою не оновився COVID-сертифікат

Вчора, 22:03 Переглядів: 185

Як повідомили у Національній службі здоров'я України, наразі діє три види цифрових COVID-сертифікатів, які підтверджують щеплення проти коронавірусної хвороби:

«жовтий» - підтверджує одну дозу;

«зелений» - підтверджує 2 дози;

«бустерний» - підтверджує 3 або більше доз.

— Слід пам’ятати, що після щеплення бустерною дозою сертифікат в «Дії» не оновиться автоматично. Для цього треба надіслати запит на отримання нового документа, — зауважили в НСЗУ.

Коли сертифікат може не з’явитися?

Документ не оновлюється, якщо під час внесення в систему даних про щеплення була зроблена помилка. Щоб виправити її, потрібно звернутися до лікаря, який проводив вакцинацію проти COVID-19.

Нагадуємо, що цифровий COVID-сертифікат у застосунку «Дія» відображається 1,5 року (545 днів) з дати останньої вакцинації, а термін дії сертифіката про бустерне щеплення незмінний - 270 днів.