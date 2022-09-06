На Полтавщині виявили живодера, який катував та вбив собаку

Мешканці Миргородської територіальної громади звернулися до поліції за фактом знущання та вбивства собаки місцевим жителем.
З повідомлення Відділу комунікації поліції Полтавщини, в ході перевірки було встановлено, що 34-річний чоловік жорстоко познущався над своїм собакою, що призвело до загибелі тварини. На місці події експерти-криміналісти вилучили докази катування, та за результатами огляду тварини ветеринарами, отримали підтвердження її насильницької смерті.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом чоловіку може загрожувати обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.
Наразі слідчим вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер