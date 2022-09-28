У Миргороді вантажівка виїхала на переїзд перед товарняком

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На щастя, ніхто не постраждав

28 вересня, близько 14.30, у Миргороді на нерегульованому залізничному переїзді зіткнулися DAF та товарний потяг. Про це повідомила пресслужба поліції.

За інформацією працівників сектору реагування патрульної поліції, 49-річний водій DAF виїхав на нерегульований переїзд, коли коліями рухався товарний потяг. На щастя, травмованих, унаслідок аварії, немає.

Поліція вжила заходів щодо безпечного об’їзду місця ДТП на час рятувальних робіт.

Стосовно водія вантажівки поліцейські склали адміністративний протокол за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.