Хто може отримати допомогу від міжнародних організацій

Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, які постраждали від війни. На сьогодні спільно з Урядом України реалізуються три такі програми. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Громадяни України, які через війну потрапили в скрутне становище, можуть отримати на кожного члена родини від 2220 до 2500 грн разових або ж щомісячних виплат строком до 3 місяців.
Грошову допомогу можна отримати як на банківський рахунок, так і готівкою в державних банках чи на Укрпошті.
В інфографіці від Мінреінтеграції можна знайти інформацію про те, як отримати допомогу:
Раніше ми писали про те, що внутрішньо переміщені діти безоплатно отримають теплий одяг на зиму.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер