Хто може отримати допомогу від міжнародних організацій

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 78

Мова йде про суми від 2220 до 2500 грн разових або ж щомісячних виплат строком до 3 місяців

Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, які постраждали від війни. На сьогодні спільно з Урядом України реалізуються три такі програми. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Громадяни України, які через війну потрапили в скрутне становище, можуть отримати на кожного члена родини від 2220 до 2500 грн разових або ж щомісячних виплат строком до 3 місяців.

Грошову допомогу можна отримати як на банківський рахунок, так і готівкою в державних банках чи на Укрпошті.

В інфографіці від Мінреінтеграції можна знайти інформацію про те, як отримати допомогу:

від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;

від Естонської ради у справах біженців;

від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста.







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