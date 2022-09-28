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Кременчужанин наживався на постраждалих від російської агресії

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 181

 

Підозрюваному загрожує від 3 до 8 років ув’язнення

Правоохоронці вручили підозру у шахрайстві 18-річному мешканцю Кременчука. Підозрюваний побудував шахрайську схему, використовуючи потреби людей у швидкій евакуації з окупованих територій та зони бойових дій, а також попиті на оренду житла у безпечних регіонах України. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на тимчасово виконуючого обов’язки начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна та матеріали Слідчого управління ГУНП.

Шахрайську схему викрили у травні цього року співробітники відділу протидії кіберзлочинам Полтавщини спільно зі Слідчим управлінням обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-картки різних операторів зв’язку та інші речові докази.

— На підставі зібраних доказів слідчі встановили, що підозрюваний публікував оголошення про оренду квартир або допомогу в організації трансферу до західних регіонів України на Інтернет-платформі та у відкритих спільнотах мобільних месенджерів. За виконання фіктивної угоди вимагав від клієнтів обов’язкову передоплату у розмірі від 500 до 3 тисяч гривень. Після зарахування коштів на картрахунки, зв'язок припинявся. Серед ошуканих людей переважно жителі Київської, Харківської та Чернігівської областей, які в перші місяці повномасштабного вторгнення ворога на територію України шукали безпечний прихисток в західних регіонах країни. Фігурантові вже повідомлено про підозру у шахрайствах. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, — зазначив Сергій Рекун.

За викритими фактами Слідчим управлінням обласної поліції здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст.190 (Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

— Тривають оперативні та слідчі заходи щодо встановлення причетності підозрюваного до інших аналогічних злочинів, а також постраждалих від протиправних дій осіб, — йдеться у повідомленні.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини шахрайство Кременчук підозра
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