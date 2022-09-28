Кременчужанин наживався на постраждалих від російської агресії

Правоохоронці вручили підозру у шахрайстві 18-річному мешканцю Кременчука. Підозрюваний побудував шахрайську схему, використовуючи потреби людей у швидкій евакуації з окупованих територій та зони бойових дій, а також попиті на оренду житла у безпечних регіонах України. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на тимчасово виконуючого обов’язки начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна та матеріали Слідчого управління ГУНП.
Шахрайську схему викрили у травні цього року співробітники відділу протидії кіберзлочинам Полтавщини спільно зі Слідчим управлінням обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-картки різних операторів зв’язку та інші речові докази.
За викритими фактами Слідчим управлінням обласної поліції здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст.190 (Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер