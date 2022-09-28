Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Віктора Хренова з Гребінківської громади

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 152

Лубенським районним відділом поліції розшукується безвісно зниклий Хренов Віктор Сергійович, 1950 року народження. Відомо, що чоловік 16 вересня пішов із місця постійного проживання у селі Кулаженці Гребінківської громади Лубенського району й назад не повернувся.

Прикмети чоловіка: зріст близько 170 см, повної статури, сиві вуса, волосся коротке сиве, при ходьбі рухається повільно. На момент зникнення був одягнений у сині спортивні штани, коричневий светр, чорну куртку, темно-сині гумові чоботи, на голові чорний картуз.

- Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції за телефонами: (05361)73-628, 095-207-69-55, 096-267-08-12 або 102, - закликають у Відділі комунікації поліції Полтавщини.