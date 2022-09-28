Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Віктора Хренова з Гребінківської громади

Лубенським районним відділом поліції розшукується безвісно зниклий Хренов Віктор Сергійович, 1950 року народження. Відомо, що чоловік 16 вересня пішов із місця постійного проживання у селі Кулаженці Гребінківської громади Лубенського району й назад не повернувся.
Прикмети чоловіка: зріст близько 170 см, повної статури, сиві вуса, волосся коротке сиве, при ходьбі рухається повільно. На момент зникнення був одягнений у сині спортивні штани, коричневий светр, чорну куртку, темно-сині гумові чоботи, на голові чорний картуз.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер