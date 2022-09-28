Вікна у під’їзді будинку, що постраждав від ракетного удару по «Амстору», обіцяють засклити

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 290

Наше видання написало про брифінг у начальника Кременчуцької РВА, де йшлося про підготовку територіальних громад до опалювального сезону. На брифінгу очільнику району Олегу Лєдніку передали скаргу від мешканців багатоповерхівки на вулиці Халаменюка, 12. В ній йдеться про те, що після ракетного удару по ТЦ «Амстор» у під’їздах їхнього будинку вибило скло. Керуюча компанія ТОВ «Місто для людей» тимчасово закрила вікна поліетиленовою плівкою, але мешканці скаржились, що через цю плівку під час дощів затікає вода, та вважають, що через холоднечу вікна пора засклити.

Варто зазначити, що ТОВ «Місто для людей» моментально відреагувало на цю ситуацію — її представник надав офіційний коментар та повідомив редакцію «Кременчуцького Телеграфу» про те, що скління вікон у будинках, що постраждали після ракетного удару по ТЦ «Амстор», здійснюється згідно з графіком.

- У будинку за адресою вулиця Халаменюка, 12 роботи по склінню вікон у під'їздах заплановані на жовтень 2022 року, — запевнили представники керуючої кампанії.

Зважаючи, що до жовтня залишилось лише два дні, то чекати мешканцям цього будинку доведеться недовго. Редакція сподівається, що роботи по склінню вікон керуюча компанія проведе на початку місяця, а не 30 жовтня…