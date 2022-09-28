Вікна у під’їзді будинку, що постраждав від ракетного удару по «Амстору», обіцяють засклити

Наше видання написало про брифінг у начальника Кременчуцької РВА, де йшлося про підготовку територіальних громад до опалювального сезону. На брифінгу очільнику району Олегу Лєдніку передали скаргу від мешканців багатоповерхівки на вулиці Халаменюка, 12. В ній йдеться про те, що після ракетного удару по ТЦ «Амстор» у під’їздах їхнього будинку вибило скло. Керуюча компанія ТОВ «Місто для людей» тимчасово закрила вікна поліетиленовою плівкою, але мешканці скаржились, що через цю плівку під час дощів затікає вода, та вважають, що через холоднечу вікна пора засклити.
Варто зазначити, що ТОВ «Місто для людей» моментально відреагувало на цю ситуацію — її представник надав офіційний коментар та повідомив редакцію «Кременчуцького Телеграфу» про те, що скління вікон у будинках, що постраждали після ракетного удару по ТЦ «Амстор», здійснюється згідно з графіком.
Зважаючи, що до жовтня залишилось лише два дні, то чекати мешканцям цього будинку доведеться недовго. Редакція сподівається, що роботи по склінню вікон керуюча компанія проведе на початку місяця, а не 30 жовтня…
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер