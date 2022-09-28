З водолікарні Кременчука евакуювали всіх пацієнтів і персонал. У телеграм-каналах міста провідомили, що людей евакуювали через можливе «замінування».
Як повідомили у пресслужбі поліції, на місці працюють слідчо-оперативна група та екстренні служби, в тому числі вибухотехніки. Інформація перевіряється.
Зауважимо, що стандартні повідомлення були вже по всій Україні.
Доповнено
Правоохоронці оглянули прилеглу територію та приміщення. На даний час інформація не знайшла свого підтвердження.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер