Україна захопила у росії більше військової техніки, ніж отримала від партнерів - Forbes

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Виявляється, що найбільшим постачальником важкої зброї для ЗСУ є окупаційна армія росії

Тільки за офіційно підтвердженими даними, з початку повномасштабного вторгнення українські військові захопили у російських окупантів в якості трофеїв майже 400 танків, 700 одиниць бронетехніки та майже 170 артилерійських систем, що перевищує кількість військової техніки наданої Україні найбільшими країнами-партнерами.

Про це свідчать підрахунки видання Forbes.

В результаті контрнаступу в Харківській області, яке розпочалося в перші дні вересня, ЗСУ захопили як трофеї на Харківщині 97 танків, 159 бойових броньованих машин та 55 артилерійських систем. З такою кількістю зброї можна сформувати одну танкову бригаду або до двох механізованих бригад.

За підрахунками Forbes, в Харківській області українські захисники захопили російської техніки на суму понад $400 млн.

Виявляється, що росія обійшла усіх основних партнерів України за кількістю «поставленої» зброї України й стала лідером в цьому рейтингу за трьома видами військової техніки.

Зокрема, як трофеї українські захисники забрали у ворога 387 танків. Польща ж передала Україні до 230 танків Т-72 і близько 50–70 польської модернізації цих танків – РТ-91. Крім того, ЗСУ отримали близько 70 танків від Чехії та ще 28 — від Словенії.

З 24 лютого ЗСУ захопили як трофеї 690 одиниць російської бронетехніки. Серед партнерів найбільше такої техніки передали США — 550 од., ще 200 танків Україна отримає від Туреччини (частина вже прибула).

Додатково Австралія і Британія надали близько 200 різних бронемашин. Крім того, країни Східної Європи поставили ЗСУ близько 200 радянських БМП-1 і БТР-80 та їхніх модернізацій.

Армія рф також випередила США за кількістю «наданих» ЗСУ артилерійських систем. Ворог залишив нашим військовим 167 артсистем з початку війни. Майже третину з них українські захисники захопили протягом останніх кількох тижнів українського контрнаступу. Трохи менше (162 артсистеми) ЗСУ передали США. Польща поставила Україні 76, Великобританія – 62, а Чехія – 50 артсистем.