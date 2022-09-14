Діти-переселенці безоплатно отримають зимовий одяг — Мінреінтеграції

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 301

Набори одягу уніфіковані та підійдуть як дівчаткам, так і хлопчикам

Внутрішньо переміщені діти безоплатно отримають теплий одяг на зиму. Проєкт підтримки переселенців реалізується Мінреінтеграції та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У першу чергу одяг надаватимуть багатодітним сім’ям. Розрахований одяг на немовлят, а також дітей віком від 2 до 14 років.

У комплект входитимуть зимова куртка, светр чи світшот, термобілизна, теплі та спортивні штани, шкарпетки, зимові черевики, шарф, шапка та рукавички.

— Дизайн — унісекс, підійде як хлопчикам, так і дівчаткам, — йдеться у повідомленні.

Для отримання комплекту зимового одягу варто звернутися за одним з номерів:

15-48 — цілодобова «гаряча лінія» Мінреінтеграції з кризових питань;

+38 066 813 62 39 — уповноважений з питань ВПО.

Водночас варто зауважити, що ці телефонні лінії перевантажені, дуже важко додзвонитися.





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