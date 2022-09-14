Діти-переселенці безоплатно отримають зимовий одяг — Мінреінтеграції

Внутрішньо переміщені діти безоплатно отримають теплий одяг на зиму. Проєкт підтримки переселенців реалізується Мінреінтеграції та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
У першу чергу одяг надаватимуть багатодітним сім’ям. Розрахований одяг на немовлят, а також дітей віком від 2 до 14 років.
У комплект входитимуть зимова куртка, светр чи світшот, термобілизна, теплі та спортивні штани, шкарпетки, зимові черевики, шарф, шапка та рукавички.
Для отримання комплекту зимового одягу варто звернутися за одним з номерів:
Водночас варто зауважити, що ці телефонні лінії перевантажені, дуже важко додзвонитися.
Раніше ми писали про виплати від міжнародних організацій у вересні: хто отримає допомогу і які суми передбачені.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер