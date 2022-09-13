В Україні зростає кількість хворих на COVID-19

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Дані по захворюваності та вакцинації за 5-11 вересня

За даними Міністерства охорони здоров'я України, від 5 до 11 вересня в Україні зафіксовано 23 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 3 706 у дітей та 551 у медичних працівників.

За цей час вакциновано 81 037 осіб:

1 доза — 33,3%;

2 доза – 8%;

1 бустерна доза – 56,5%;

2 бустерна доза - 2,2%.

За звітний тиждень:

госпіталізовано - 4 734 особи;

одужало - 11 824 особи;

померло - 70 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 096 397 осіб;

одужало – 4 947 296 осіб;

померло – 108 955 осіб;

проведено 31 758 033 ПЛР і експрес тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 065 538 осіб, з яких:

2 дози - 15 301 624 особи;

1 бустерна доза - 2 055 326 осіб;

2 бустерна доза - 18 581 особа.

Важливо, що близько 764 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,2 млн – першу бустерну дозу.

— Саме тому нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, — наголосили у МОЗ.

Перелік пунктів та центрів вакцинації тут (треба обрати вкладку «Полтавська область»).

Подивитися на статистику захворюваності та вакцинації від 29 серпня до 4 вересня можна тут.





Нагадуємо, що у Кременчуці вперше у цьому епідсезоні людина померла від ускладнень ковіду.