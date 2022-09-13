В Україні зростає кількість хворих на COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я України, від 5 до 11 вересня в Україні зафіксовано 23 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 3 706 у дітей та 551 у медичних працівників.
За цей час вакциновано 81 037 осіб:
За звітний тиждень:
За весь час пандемії в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 065 538 осіб, з яких:
Важливо, що близько 764 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,2 млн – першу бустерну дозу.
Перелік пунктів та центрів вакцинації тут (треба обрати вкладку «Полтавська область»).
Подивитися на статистику захворюваності та вакцинації від 29 серпня до 4 вересня можна тут.
Нагадуємо, що у Кременчуці вперше у цьому епідсезоні людина померла від ускладнень ковіду.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер