У Кременчуці вперше у цьому епідсезоні людина померла від ускладнень ковіду

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13 вересня в місті зареєстрували 17 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За даними мерії, захворіли сім жінок віком від 18 до 81 року, дев'ять чоловіків віком від 35 до 85 років та дитина першого року життя. З вперше виявлених випадків захворювання 12 пацієнтів перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, п'ять – на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях знаходиться 23 людини. Одужало п'ять осіб.

На жаль, помер чоловік віком 63 роки. Це перша смерть від ускладнень ковіду у цьому епідсезоні у нашому місті.

Всього у Кременчуці налічують 24 276 хворих: одужало 23 473, померло 722.