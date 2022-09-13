Від початку контрнаступу ЗСУ визволили 300 населених пунктів та захопили 300 одиниць ворожої техніки

Близько 150 тисяч мешканців Харківщини стали вільними від окупації
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ продовжують успішний контрнаступ на Харківщині та вже деокупували 3 тис. 800 кв. км території, повернувши під контроль України близько 300 населених пунктів.
- ЗСУ продовжують успішний контрнаступ на Харківщині Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів. Починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, понад 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області, — зазначила Ганна Маляр в інтерв’ю Всеукраїнському телемарафону.
Темпи просування українських військових змушують російських загарбників відступати, кидаючи техніку та зброю.
Від початку контрнаступу наші захисники захопили 300 одиниць ворожої техніки, зокрема:
- 134 бойові броньовані машини;
- 50 одиниць автомобільної техніки;
- 11 реактивних систем залпового вогню;
- 28 артилерійських систем;
- 17 одиниць спецтехніки;
- 6 безпілотників;
- 5 засобів ППО;
- 49 танків.