Від початку контрнаступу ЗСУ визволили 300 населених пунктів та захопили 300 одиниць ворожої техніки

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 149

Близько 150 тисяч мешканців Харківщини стали вільними від окупації

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ продовжують успішний контрнаступ на Харківщині та вже деокупували 3 тис. 800 кв. км території, повернувши під контроль України близько 300 населених пунктів.

- ЗСУ продовжують успішний контрнаступ на Харківщині Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів. Починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, понад 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області, — зазначила Ганна Маляр в інтерв’ю Всеукраїнському телемарафону.

Темпи просування українських військових змушують російських загарбників відступати, кидаючи техніку та зброю.

Від початку контрнаступу наші захисники захопили 300 одиниць ворожої техніки, зокрема: