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Від початку контрнаступу ЗСУ визволили 300 населених пунктів та захопили 300 одиниць ворожої техніки

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 149

 

Близько 150 тисяч мешканців Харківщини стали вільними від окупації

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ продовжують успішний контрнаступ на Харківщині та вже деокупували 3 тис. 800 кв. км території, повернувши під контроль України близько 300 населених пунктів. 

- ЗСУ продовжують успішний контрнаступ на Харківщині  Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів. Починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, понад 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області, — зазначила Ганна Маляр в інтерв’ю Всеукраїнському телемарафону. 

Темпи просування українських військових змушують російських загарбників відступати, кидаючи техніку та зброю.

Від початку контрнаступу наші захисники захопили 300 одиниць ворожої техніки, зокрема:

  • 134 бойові броньовані машини;
  • 50 одиниць автомобільної техніки;
  • 11 реактивних систем залпового вогню;
  • 28 артилерійських систем;
  • 17 одиниць спецтехніки;
  • 6 безпілотників;
  • 5 засобів ППО;
  • 49 танків.
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Автор: Віктор Крук
Теги: ЗСУ російські окупанти звільнення трофеї
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