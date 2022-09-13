На Полтавщині чоловік незаконно вирощував майже сотню конопель та зберігав у будинку канабіс

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 147

На земельній ділянці 37-річного жителя одного із сіл Лютенської територіальної громади поліцейські виявили понад сотню рослин конопель, а в господарському приміщенні його садиби – висушені частини нарковмісних рослин. Правопорушнику вручили підозру у вчиненні двох кримінальних злочинів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Протиправні дії чоловіка задокументували слідчі відділення №1 (м Гадяч) Миргородського райвідділу поліції, на підставі інформації від дільничних офіцерів поліції.

— Під час проведення слідчими санкціонованого судом обшуку вилучено більше ніж 100 рослин конопель, понад 200 грамів їх висушених фрагментів та кустарний пристрій для вживання наркотиків. Речові докази направлені на судову експертизу, — зазначив начальник сектору превенції відділення поліції Максим Даценко.

За процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, слідчим підрозділом повідомлено фігурантові про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень: незаконне зберігання наркотичного засобу (ч.1 ст.309) та незаконне вирощування рослин конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин (ч.2 ст.310) Кримінального кодексу України.