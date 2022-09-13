На Полтавщині чоловік незаконно вирощував майже сотню конопель та зберігав у будинку канабіс

Незаконне вирощування конопель та зберігання канабісу виявили дільничні офіцери Миргородського райвідділу поліції
На земельній ділянці 37-річного жителя одного із сіл Лютенської територіальної громади поліцейські виявили понад сотню рослин конопель, а в господарському приміщенні його садиби – висушені частини нарковмісних рослин. Правопорушнику вручили підозру у вчиненні двох кримінальних злочинів.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Протиправні дії чоловіка задокументували слідчі відділення №1 (м Гадяч) Миргородського райвідділу поліції, на підставі інформації від дільничних офіцерів поліції.
За процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, слідчим підрозділом повідомлено фігурантові про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень: незаконне зберігання наркотичного засобу (ч.1 ст.309) та незаконне вирощування рослин конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин (ч.2 ст.310) Кримінального кодексу України.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер