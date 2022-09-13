Чому не приходять рахунки за комуналку у Viber

Кременчужанам перестали приходити рахунки за комуналку у Viber. Це сталося через зміну цінової політики месенджера. Про це повідомили у Єдиній Комунальній Системі.
Через те, що з 1 вересня компанія Viber ввела в дію нову модель ціноутворення, розсилка масових повідомлень стала платною та невигідною.
При цьому, Viber-бот Вася продовжує працювати в повному обсязі. Він і далі надає можливість передавати показники лічильників й отримувати рахунки для моніторингу чи сплати заборгованості за комунальні послуги.
Раніше ми писали, що месенджер Viber стане платним для юросіб.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер