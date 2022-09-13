Чому не приходять рахунки за комуналку у Viber

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 481 Коментарів: 1

Кременчужанам перестали приходити рахунки за комуналку у Viber. Це сталося через зміну цінової політики месенджера. Про це повідомили у Єдиній Комунальній Системі.

Через те, що з 1 вересня компанія Viber ввела в дію нову модель ціноутворення, розсилка масових повідомлень стала платною та невигідною.

При цьому, Viber-бот Вася продовжує працювати в повному обсязі. Він і далі надає можливість передавати показники лічильників й отримувати рахунки для моніторингу чи сплати заборгованості за комунальні послуги.

— Наразі ми не можемо надсилати вам наші повідомлення примусово, тому для отримання заборгованості вам необхідно самим запросити «заборгованість» у Viber-боті. Іншими словами, тепер ви самі повинні «активувати» запити в додатку, — пояснили у ЄКС.

Раніше ми писали, що месенджер Viber стане платним для юросіб.