Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та півдня України

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 338

Окупаційна адміністрація, співробітники фсб та командири військових частин в таємниці від підлеглих продають житло

Успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію рф. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Хоч населення запевняють в безпечності перебувати на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.

Водночас окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.