Стало відомо, скільки українців померло COVID-19, та скільки вже вакцинувалося

Вперше з 24 лютого ми отримали дані по захворюваності на COVID-19, а також інформацію щодо кількості вакцинованих від цієї хвороби громадян.
За даними Контакт-центру Міністерства охорони здоров'я України з питань COVID-19, з 29 серпня до 4 вересня в Україні зафіксовано 16 139 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19, серед яких 2 024 у дітей та 377 у медичних працівників.
За цей час вакциновано 50 055 осіб:
За звітний тиждень:
За весь час пандемії:
*На 24 лютого, коли востаннє було опубліковано офіційні дані по захворюваності на COVID-19 на офіційному «ковідному» порталі МОЗ, були такі показники:
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали:
* На 23 лютого, коли востаннє було опубліковано офіційні дані по щепленнях від COVID-19 на офіційному «вакцинальному» порталі МОЗ, були такі показники:
Через те, що під час повномасштабної війни РФ проти України Міністерство охорони здоров'я не публікує офіційну статистику по захворюваності на COVID-19 та кількості вакцинованих від цієї хвороби громадян, отримати актуальну інформацію можна у Контакт-центрі МОЗ з питань COVID-19 за номером 0 800 60 20 19.
Нагадуємо, що 8 вересня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, а у ковідному шпиталі Кременчука лікується вже 17 пацієнтів.
Нещодавно ми писали, що Кременчужани можуть зробити безкоштовні тести на ковід за направленням сімейного лікаря.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер