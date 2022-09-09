Стало відомо, скільки українців померло COVID-19, та скільки вже вакцинувалося

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 127

Перші оновлені дані з початку повномасштабної війни за незалежність України

Вперше з 24 лютого ми отримали дані по захворюваності на COVID-19, а також інформацію щодо кількості вакцинованих від цієї хвороби громадян.

За даними Контакт-центру Міністерства охорони здоров'я України з питань COVID-19, з 29 серпня до 4 вересня в Україні зафіксовано 16 139 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19, серед яких 2 024 у дітей та 377 у медичних працівників.

За цей час вакциновано 50 055 осіб:

1 доза - 30.8%

2 доза - 8.2%

1 бустерна доза - 57.6%

2 бустерна доза - 3.4%

За звітний тиждень:

госпіталізовано - 3 868 осіб

одужало - 7 964

померло - 7 964 осіб

За весь час пандемії:

захворіло - 5 072 533 осіб

одужало - 4 937 472 особи

померло - 108 885 осіб

проведено ПЛР і експрес тестувань - 31 66 994

*На 24 лютого, коли востаннє було опубліковано офіційні дані по захворюваності на COVID-19 на офіційному «ковідному» порталі МОЗ , були такі показники:

захворіло - 4 809 624 осіб

одужало - 4 058 020 особи

померло - 105 505 осіб

проведено ПЛР і експрес тестувань - 19 521 252

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали:

1 доза - 16 038 746 осіб

2 доза - 15 295 160 осіб

1 бустерна доза - 2 009 824 особи

2 бустерна доза - 16 795 осіб

* На 23 лютого, коли востаннє було опубліковано офіційні дані по щепленнях від COVID-19 на офіційному «вакцинальному» порталі МОЗ , були такі показники:

1 дозу отримали 15 729 617 осіб

2 дози отримали 15 201 112 осіб

1 бустерну дозу отримали 724 557 осіб

Через те, що під час повномасштабної війни РФ проти України Міністерство охорони здоров'я не публікує офіційну статистику по захворюваності на COVID-19 та кількості вакцинованих від цієї хвороби громадян, отримати актуальну інформацію можна у Контакт-центрі МОЗ з питань COVID-19 за номером 0 800 60 20 19.

Нагадуємо, що 8 вересня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, а у ковідному шпиталі Кременчука лікується вже 17 пацієнтів.

Нещодавно ми писали, що Кременчужани можуть зробити безкоштовні тести на ковід за направленням сімейного лікаря.