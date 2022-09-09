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Дружині загиблого воїна Анатолія Закупця вручили орден, яким посмертно нагородили її чоловіка

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 342

 

Учасник АТО Анатолій Закупець добровільно пішов захищати Україну 25 лютого — на другий день після повномасштабного вторгнення російської армії

Сьогодні, 9 вересня, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, голова районної ради Дмитро Колотієвський та представник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) вручили орден «За мужність» 3-го ступеня дружині загиблого Героя Ірині Закупець.

Вони висловили слова жалю та співчуття, зазначили, що жодними словами не можна замінити загиблого чоловіка та батька для дітей, але всі мають пам’ятати про Героїв, які віддали своє життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Вони пообіцяли завжди підтримувати та надавати необхідну допомогу родині загиблого.

Молодший сержант Анатолій Закупець загинув у віці 33 роки 22 березня внаслідок влучання ворожої ракети у будівлю, де він знаходився, поблизу міста Костянтинівка Донецької області.

Згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського №320 від 7.05.2022 року за особисту мужність, самовіддані дії та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військові присязі Анатолій Сергійович Закупець був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня (посмертно).

Молодший сержант Анатолій Закупець був учасником бойових дій — брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. 25 лютого, на другий день після початку повномасштабного вторгнення російської армії, він добровільно звернувся до військкомату та пішов захищати Україну. Воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

До війни з 2014 року він працював водієм на ПрАТ «Полтавський ГЗК», а з 2021 року — на ТОВ «Єристівський ГЗК».

Дружина загиблого Героя пані Ірина каже, що її чоловік був майстром на всі руки, мав багато друзів і користувався авторитетом серед колег, сусідів та знайомих. Він був сміливим, рішучим та відважним чоловіком.

— Я хотіла б дізнатися від його бойових побратимів, як він воював та як жив під час боїв. Ми спілкувалися телефоном дуже мало і він не розповідав подробиць свого життя. Бо не було часу та й не можна було багато говорити телефоном, — розповіла пані Ірина.

У нього залишилося двоє дітей віком 9 та 11 років – хлопчик та дівчинка.

Анатолій Закупець народився 24 квітня 1985 у селі Максимівка Полтавської області.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Герої не вмирають! Ми будемо завжди пам’ятати тих, хто поклав своє життя за свій народ, за усіх нас, захищаючи Україну від російських загарбників.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА загиблий герой нагородження орден
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