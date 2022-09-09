Залізна завіса опускається навколо росії: спрощеного візового режиму з ЄС більше немає

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 251

Можливо у відповідь на це у російському міністерстві закордонних справ розглядають можливість запровадження віз для громадян України

Рада Євросоюзу сьогодні, 9 вересня, ухвалила рішення про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією. Отже, для громадян росії відтепер будуть діяти загальні правила візового кодексу. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

- Угода про спрощення візового режиму надає привілейований доступ до ЄС громадянам надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій росії та ще одним доказом нашої непохитної відданості Україні та її народу, — прокоментував міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Це рішення означає запровадження наступних труднощів для громадян країни-агресора:

візовий збір для росіян подорожчає з 35 до 80 євро;

терміни видачі віз збільшуються до 15 днів, у деяких випадках – до 6 місяців;

отримати довгострокові та багаторазові візи стане набагато складніше;

росіянам потрібно буде надавати більше підтверджуючих документів, тобто вони більше не зможуть обмежуватися документами «за спрощеним списком».

Водночас таке рішення стало компромісом, адже деякі країни ЄС вимагали повної заборони на в'їзд росіян. Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія зокрема заявляли, що самостійно запровадять обмежувальні заходи для в'їзду росіян, якщо таке рішення не ухвалять на рівні ЄС. Вільний в'їзд громадян росії до Європи, на їхню думку, може стати серйозною загрозою громадській безпеці.

Разом з тим деякі інші країни, зокрема Франція, Німеччина та Угорщина відмовлялись підтримувати рішення щодо призупинення спрощеного візового режиму з росією. Нарешті компроміс з цього питання в ЄС був знайдений.

При цьому кожна країна блоку може самостійно заборонити в'їзд громадянам тієї чи іншої держави. Цим правом вже скористалися країни Балтії та Польща. Вони з 19 вересня вводять в дію заборону на в'їзд через зовнішні кордони Європейського союзу громадян росії з туристичними шенгенськими візами.

В росії не знають чим відповісти Євросоюзу на ці обмеження, адже європейці не надто часто відвідують країну-агресорку через що дзеркальна відповідь є неефективною. Можливо через це у російському міністерстві закордонних справ повідомили, що розглядають можливість запровадження віз для громадян України. У москві згадали про введення Україною візового режиму для громадян рф та заговорили про дзеркальну відповідь. Втім, після початку широкомасштабної російсько-української війни кількість українців, які б бажали відвідати росію, скоротилась майже до нуля.

Нагадаємо, що візовий режим для громадян рф почав діяти в Україні з 1 липня 2022 року. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.

Отже, залізна завіса навколо росії потрохи опускається. Хоча, Китай та Північна Корея про жодні обмеження поки не заявляли. Перепрошую, КНДР відпадає, бо ця країна жодних туристичних віз взагалі нікому не видає. Для росіян залишається лише Китай…