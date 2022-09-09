Синоптики попереджають про значне погіршення погоди на вихідних

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Укргідрометцентр попереджає про значне погіршення погодних умов на Полтавщині 10-11 вересня. Очікують значні дощі, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с.

«У зв’язку з переміщенням атмосферного фронту та утворенням активного циклону протягом 10-11 вересня і у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, на півночі Одеської та Миколаївської, 11 вересня і в Полтавській областях пройдуть значні дощі, місцями очікуються грози та пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок тривалого періоду дощової погоди загальна кількість опадів очікується близькою до місячної норми (в межах 30-70 мм).

За даними сайтів прогнозу погоди у суботу та неділю у Кременчуці буде сильна хмарність, температура повітря вдень не перевищить 14-45 градусів тепла.