Як у бойових умовах використати квадрокоптер: тренінг у Кременчуці від Романа Бутрімова

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 243

У суботу, 17 вересня, кременчужанам розкажуть як користуватися квадрокоптерами. Волонтер Роман Бутрімов розкаже про види, правила використання в бойових умовах та керування.

Початок тренінгу о 10.00. Тривалість заходу 4 години.

Із собою мати: нотатник та ручку.

На цьому тренінгу ви дізнаєтесь:

що таке БпЛА;

типи квадрокоптерів;

особливості їх використання;

типи літаків БпЛА;

застосування у бойових умовах;

конструкція квадрокоптера;

як керувати квадрокоптером.

Також, буде можливість покерувати квадрокоптером на практичній частині заходу.

- Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена! Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю Вашу увагу — попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85. Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, — розповів волонтер Роман Бутрімов.