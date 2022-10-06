Сьогодні у Кременчуці зареєстрували 72 випадки захворювання на COVID-19

Сьогодні, 6 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 72 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
64 пацієнтів, у яких сьогодні діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 8 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 54 пацієнти.
Одужали 36 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 5 жовтня у Кременчуці жінка померла від ускладнень COVID-19.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер