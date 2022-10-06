Сьогодні у Кременчуці зареєстрували 72 випадки захворювання на COVID-19

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 139

Захворіла дитина першого року життя

Сьогодні, 6 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 72 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

32 жінки віком від 33 до 99 років;

27 чоловіків віком від 18 до 86 років;

10 дітей віком від 1 до 16 років;

1 дитина першого року життя.

64 пацієнтів, у яких сьогодні діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 8 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 54 пацієнти.

Одужали 36 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 25 424;

одужало - 23 960;

померло - 725.

Нагадуємо, що 5 жовтня у Кременчуці жінка померла від ускладнень COVID-19.