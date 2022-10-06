У Кременчуці сьогодні 202 особи вакцинувалися від COVID-19

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Сьогодні, 6 жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 202 особи. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Протягом дня, щеплення отримали:

1 дозу - 19;

2 доза - 6;

додаткову дозу - 1;

1 бустерна доза - 144;

2 бустерна доза - 32.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали - 117 194;

2 дози отримали - 115 669;

додаткову дозу отримали - 63;

1 бустерну дозу отримали - 25 395;

2 бустерні дози отримали - 686.

Завтра, 7 жовтня, у Кременчуці продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 08.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, на Полтавщині минулого тижня від COVID-19 померло 9 людей.