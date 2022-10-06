У Кременчуці сьогодні 202 особи вакцинувалися від COVID-19

Сьогодні, 6 жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 202 особи. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Протягом дня, щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
Завтра, 7 жовтня, у Кременчуці продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 08.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадуємо, на Полтавщині минулого тижня від COVID-19 померло 9 людей.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер