Кременчуцькі спортсмени здобули перемоги у двох чемпіонатах легкої атлетики

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Днями у Лубнах відбувся чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики. У змаганнях брали участь кременчуцькі спортсмени, які вибороли призові місця. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного.

Результати змагань:

Тетяна Дмитренко — І м. висота 155 см, II м потрійний 9.53 см

II м потрійний 9.53 см Анастасія Рєзнікова — І м. висота 150 см, І м потрійний 10.48 см

м потрійний 10.48 см Валерія Лапа — ІІ м. — потрійний 10.22 см, ІІ м – 100 з/б

Окрім того, у Польщі відбувся чемпіонат Сілезького воєводства з легкої атлетики, де кременчуцький легкоатлет Гліб Зінченко посів друге місце у стрибках у висоту.



