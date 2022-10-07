Кременчуцькі спортсмени здобули перемоги у двох чемпіонатах легкої атлетики

Днями у Лубнах відбувся чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики. У змаганнях брали участь кременчуцькі спортсмени, які вибороли призові місця. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного.
Результати змагань:
Окрім того, у Польщі відбувся чемпіонат Сілезького воєводства з легкої атлетики, де кременчуцький легкоатлет Гліб Зінченко посів друге місце у стрибках у висоту.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер